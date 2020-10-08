ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зеленський у Лондоні заявив, що Україні необхідно надати ПДЧ для НАТО

Лондон, Четвер 08 жовтня 2020 17:35
Зеленський у Лондоні заявив, що Україні необхідно надати ПДЧ для НАТО
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава держави Володимир Зеленський підкреслив, що Україні необхідний План дій щодо членства в НАТО. Таку заяву він зробив у ході свого візиту в Лондон.

Опубліковано Dmytro Kuleba Четвер, 8 жовтня 2020 р.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час відеотрансляції у Facebook.

"Окремо говорили про НАТО. Наш президент був дуже чітким: сказав, що Україні потрібен План дій щодо членства, і що членство в НАТО сприятиме українській безпеці і обороні", - зазначив глава МЗС України.

Нагадаємо, в середині вересня Зеленський заявив, що Збройні сили України повинні активізувати реформи з метою отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Реформи повинні пройти найближчим часом.

Раніше глава держави затвердив Стратегію національної безпеки України.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня стало відомо, що Україна працює над впровадженням електронного обміну секретними документами з НАТО. Зараз в Україні намагаються привести у відповідність до вимог Альянсу електронні канали обміну інформацією.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Володимир ЗеленськийНАТОВеликобританияДмитро Кулеба
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся