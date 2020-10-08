Зеленський у Лондоні заявив, що Україні необхідно надати ПДЧ для НАТО

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава держави Володимир Зеленський підкреслив, що Україні необхідний План дій щодо членства в НАТО. Таку заяву він зробив у ході свого візиту в Лондон.

Опубліковано Dmytro Kuleba Четвер, 8 жовтня 2020 р.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час відеотрансляції у Facebook.

"Окремо говорили про НАТО. Наш президент був дуже чітким: сказав, що Україні потрібен План дій щодо членства, і що членство в НАТО сприятиме українській безпеці і обороні", - зазначив глава МЗС України.

Нагадаємо, в середині вересня Зеленський заявив, що Збройні сили України повинні активізувати реформи з метою отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Реформи повинні пройти найближчим часом.

Раніше глава держави затвердив Стратегію національної безпеки України.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня стало відомо, що Україна працює над впровадженням електронного обміну секретними документами з НАТО. Зараз в Україні намагаються привести у відповідність до вимог Альянсу електронні канали обміну інформацією.