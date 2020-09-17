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Зеленський анонсував реформи для отримання ПДЧ для НАТО

Львівська область, Четвер 17 вересня 2020 12:52
Зеленський анонсував реформи для отримання ПДЧ для НАТО
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Збройні сили України мають активізувати реформи з метою отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Реформи мають відбутися найближчим часом.

Про це в ході робочого візиту до Львівської області на міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020 заявив президент України Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що цього тижня затвердив Стратегію національної безпеки України.

"... згідно з якою членство НАТО є стратегічним курсом держави Україна. Тепер швидко ми маєио досягти сумісності Збройних сил України з відповідними структурами держав альянсу. А також активізувати реформи, які дозволять отримати запрошення приєднатися до Плану дій для членства в НАТО", - додав Зеленський.

Володимир Зеленський бере участь у відкритті військових навчань Rapid Trident – 2020 на Львівщині.

Володимир Зеленський бере участь у відкритті військових навчань Rapid Trident – 2020 на Львівщині.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 17 вересня 2020 р.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що ситуація на Донбасі не перешкоджає вступу України до НАТО.

Також повідомлялося, що Україна створить центр передового досвіду щодо боротьби з гібридними погрозами при НАТО.

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