ua ru
Пн, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Столтенберг надеется, что переворот в России приблизит справедливый мир в Украине

Новина українською →
Понедельник 26 июня 2023 12:34
Столтенберг надеется, что переворот в России приблизит справедливый мир в Украине Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Переворот в России, который организовал владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, может приблизить становление справедливого мира после окончания войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление коммуникациями Турции.

Сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Политики обсудили ситуацию в России и отметили, что прекращение "напряженности" предотвратило необратимые гуманитарные катастрофы в Украине.

Столтенберг выразил надежду, что события в РФ станут новой вехой на пути к справедливому миру в Украине.

В ходе переговоров стороны также обсудили вступление Швеции в НАТО. В Управлении коммуникациями Турции отметили, что страна продолжает придерживаться конструктивной позиции в вопросе приема Швеции. При этом в Турции заявили, что пока у сторонников якобы террористических организаций есть свобода действий в этой стране, законодательные изменения не имеют смысла.

Переворот в России

На выходных лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что войска армии РФ ударили по тылу его наемников и начал поход на Москву. Ночью 24 июня главарь ПВК заявил, что его войска пересекли госграницы РФ и заняли военные объекты в Ростове.

Колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км. После чего вечером 24 июня после переговоров с лидером белорусского режима Александром Лукашенко Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

Аналитики ISW считают, что переворот в РФ показал слабость Кремля, и, вероятнее всего, нанесет существенный ущерб его усилиям в ее войне против Украины.

Добавим, что Эрдоган стал на сторону Путина в перевороте и заявлял о готовности внести свой вклад для урегулирования ситуации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реджеп Тайип Эрдоган Йенс Столтенберг НАТО Турция
NEWS
ВСУ разгромили подразделения российской армии в районе Бахмута: карты боев ISW
ВСУ разгромили подразделения российской армии в районе Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО