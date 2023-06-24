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Турция готова внести свой вклад для урегулирования ситуации в РФ, - Эрдоган

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Суббота 24 июня 2023 17:27
Турция готова внести свой вклад для урегулирования ситуации в РФ, - Эрдоган Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Турция готова внести свой вклад для урегулирования ситуации в России.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadoly Agency.

Такое заявление турецкого лидера прозвучало во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

"По заданию управления связи президента РФ на встрече обсуждались последние события в России. Во время встречи президент Эрдоган подчеркнул важность действовать со здравым смыслом", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Эрдоган подчеркнул, что ни одно из событий, произошедших в России, не должно сойти со своего места.

"Как Турция, мы готовы внести свой вклад в то, чтобы то, что произошло в этом контексте, прошло как можно скорее", - заявил Эрдоган.

Союзники Путина

После начала переворота российский диктатор начал звонить своим союзникам. Так, президент Кахахстана Касим-Жомарт Токаев в разговоре с Путиным заявил, что происходящие в РФ события - внутреннее дело России.

При этом Путина поддержал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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