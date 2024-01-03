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РФ меняет тактику массированных ударов, энергетика пока не в приоритете, - разведка Британии

Украина, Среда 03 января 2024 12:07
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РФ меняет тактику массированных ударов, энергетика пока не в приоритете, - разведка Британии Фото: РФ меняет тактику массированных ударов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия меняет тактику массированных обстрелов Украины дальнобойным оружием. Вероятно, враг сменил приоритетные цели для своих атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter (Х).

Британская разведка отмечает, что с 29 декабря 2023 Россия усилила интенсивность ударных действий против Украины. Москва использовала значительную часть запасов ракет воздушного базирования, выпущенных за последние месяцы.

"Последние удары, скорее всего, были направлены в первую очередь по оборонной промышленности Украины. Это контрастирует с его обширными атаками прошлой зимой, которые в первую очередь были направлены на энергетическую инфраструктуру Украины", - говорится в сводке.

Разведка отмечает, что обстрелы россиянами объектов энергетики в начале декабря свидетельствовали о том, что РФ намерена возобновить энергетический террор. Однако последние атаки свидетельствуют об изменении тактики Москвы.

"Эти новые операции свидетельствуют по крайней мере о временном изменении подхода к использованию Россией оружия дальнего действия. Российские планировщики почти наверняка признают растущую важность оборонно-промышленного потенциала, когда они готовятся к длительной войне", - добавляют разведчики.

Последние атаки врага

Россияне 29 декабря выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. "Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях.

Вчера оккупанты повторили масштабный обстрел. Сначала россияне выпустили 35 дронов-камикадзе, которые были все сбиты. После этого по Украине выпустили 99 ракет разных типов, в том числе аэробалистические "Кинжалы".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО сбили вчера 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов".

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