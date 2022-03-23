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В ООН оцінили можливість миротворчої місії в Україні

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Середа 23 березня 2022 20:52
В ООН оцінили можливість миротворчої місії в Україні Фото: Зал засідань ООН (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Представник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Стефан Дюжаррік відреагував на ініціативи з введення миротворців для припинення війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Дюжаррік пояснив, що створення миротворчої місії для України можливе лише за рішенням Ради безпеки ООН. До того ж, перед цим повинен встановитися фактичний мир, який би ця місія підтримувала.

"Очевидно, що для створення будь-якої миротворчої місії потрібне погодження відповідного мандату Радою безпеки ООН. Також для будь-якої миротворчої місії важливе, щоби був мир, який можна підтримувати", – заявив представник генсека організації.

Ідею миротворчої місії висунув президент Польщі Анджей Дуда. З такою пропозицією він виступить на саміті НАТО в Брюсселі 24 березня.

До слова, НАТО оцінило санітарні втрати російської армії в Україні на рівні 40 тисяч осіб.

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