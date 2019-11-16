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НАТО може переглянути роль альянсу через "гібридні загрози"

Новини » Політика     16.11.2019 - 16:40
НАТО може переглянути роль альянсу через "гібридні загрози"
Фото: глава НАТО Йенс Столтенберг (nato.int)

У доповіді голови дослідного відділу Оборонного коледжу НАТО йдеться, що перед організацією зараз стоять більш складні завдання

Поява нових загроз безпеки повинна призвести до зміни функцій Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це у своїй доповіді розповів глава дослідницького відділу Оборонного коледжу НАТО Тьєррі Тарді.

Тарді висловив упевненість в тому, що перед організацією зараз стоять більш складні завдання, ніж у роки холодної війни.

Так, за його словами, створене у 1949 році НАТО було не тільки військовим альянсом, але і політичним клубом країн зі спільними цінностями. Після закінчення холодної війни це дозволило організації пережити наступні геополітичні потрясіння, але зараз, в умовах "гібридних конфліктів" і терористичних загроз, військової складової недостатньо для ефективної взаємодії.

"У світі такі загрози, як Росія або ІДІЛ, показують, наскільки необхідна можливість дати військову відповідь або реакцію... При цьому на деякі сучасні загрози не можна відповісти військовими методами на кшталт кібератак або дій організованих злочинних угруповань", - написав Тарді. За його словами, це "змушує говорити, що від військової складової треба переходити до того, щоб НАТО забезпечувало безпеку з широкого кола питань".

Тарді також заявив про необхідність стратегічного підходу до розв'язання різного роду проблем. Зокрема, НАТО повинно взаємодіяти з іншими гравцями, щоб після військової операції в Лівії запобігти фактичний розпад країни. Він вважає, що навіть якщо говорити про протистояння з РФ, НАТО має не тільки вирішувати військові завдання, але і тісно взаємодіяти з громадянським суспільством, місцевою владою і мати свої певні унікальні напрацювання в цьому плані.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що анексія Росією українського Криму стала результатом проведеної на півострові гібридної тактики, яка включала в себе приховану військову операцію.

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