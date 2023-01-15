Столтенберг рассказал, каков риск применения Россией ядерного оружия

Риск того, что Россия пойдет на применение ядерного оружия, сейчас не является высоким.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Handelsblatt заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он напомнил, что Китай и другие страны послали России сигнал, что ядерное оружие не может быть использовано.

Его попросили прокомментировать риск ядерной эскалации, на который несколько раз обращал внимание канцлер Германии Олаф Шольц.

Напомним, ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что Россия пытается запугать весь мир своими угрозами о применении ядерного оружия.

Также мы писали, что, по словам генерала-лейтенанта США в отставке Бена Ходжеса, Россия вряд ли применит ядерное оружие, даже если Украина вернет Крым.

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