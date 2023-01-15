Столтенберг розповів, яким є ризик застосування Росією ядерної зброї

Ризик того, що Росія піде на застосування ядерної зброї, зараз не є високим.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю Handelsblatt заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він нагадав, що Китай та інші країни надіслали Росії сигнал, що ядерна зброя не може бути використана.

Його попросили прокоментувати ризик ядерної ескалації, на який кілька разів звертав увагу канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Нагадаємо, раніше глава ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що Росія намагається залякати весь світ своїми погрозами щодо застосування ядерної зброї.

Також ми писали, що, за словами генерала-лейтенанта США у відставці Бена Ходжеса, Росія навряд чи застосує ядерну зброю, навіть якщо Україна поверне Крим.

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