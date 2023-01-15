Столтенберг рассказал, каков риск применения Россией ядерного оружия
Риск того, что Россия пойдет на применение ядерного оружия, сейчас не является высоким.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Handelsblatt заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Его попросили прокомментировать риск ядерной эскалации, на который несколько раз обращал внимание канцлер Германии Олаф Шольц.
"Риск применения ядерного оружия низкий", - подчеркнул Столтенберг.
Он напомнил, что Китай и другие страны послали России сигнал, что ядерное оружие не может быть использовано.
Напомним, ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что Россия пытается запугать весь мир своими угрозами о применении ядерного оружия.
Также мы писали, что, по словам генерала-лейтенанта США в отставке Бена Ходжеса, Россия вряд ли применит ядерное оружие, даже если Украина вернет Крым.
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