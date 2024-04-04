Столтенберг рассказал, как НАТО будет помогать Украине с подготовкой к наступлению РФ
Страны НАТО в ближайшее время активизируют усилия по увеличению помощи Украине, чтобы помочь ей подготовиться к предстоящему наступлению российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции.
"Союзники сделают две вещи. Первая - нужно мобилизовать больше поддержки в ближайшие дни и недели. Это неотложные потребности. Мы должны активизировать усилия, в частности со стороны Германии и Британии. Все это должно происходить, и уже происходит сейчас. Союзники обсуждали, что можно сделать в ближайшие дни и недели. Системы ПВО, ракеты и боеприпасы - это срочно", - отметил Столтенберг.
По его словам, союзники по НАТО должны построить предполагаемую основу для предоставления долгосрочной помощи Украине, которая должна предоставляться на постоянной основе, не ограничиваясь краткосрочными целями. Столтенберг подчеркнул, что это необходимо сделать срочно.
"Мы согласились вчера начать планировать, и было поручено разработать предложения по этой структуре, которая позволит нам обеспечить большую прозрачность и предсказуемость. Также эта структура должна базироваться на финансовых обязательствах. Мы согласовали основе вопроса, но я не буду вдаваться в подробности. Консультации продолжатся, чтобы прийти к определенным решениям", - добавил генсек НАТО.
Поддержка Украины со стороны НАТО
Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на поле боя в Украине продолжает оставаться сложная ситуация. По его словам, союзники по НАТО передают 99% всей военной помощи.
Позже глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина еще может добиться успеха в своей борьбе против России. Однако партнеры должны увеличить свою помощь.
2 апреля Bloomberg написало о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд взносов союзников на сумму 100 млрд долларов для помощи Украине, который будет действовать пять лет.
Как уточняло издание, такое решение могут принять на саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.
В свою очередь сам Столтенберг, комментируя слухи в СМИ, отказался раскрывать детали и заявил только лишь о том, что Украине "нужно больше денег".
При этом глава Минобороны Германии Борис Писториус, реагируя на инициативу, сказал, что в рамках фонда нужно учитывать национальные взносы.
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