Столтенберг розповів, як НАТО допомагатиме Україні з підготовкою до наступу РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції .

"Союзники зроблять дві речі. Перша - потрібно мобілізувати більше підтримки найближчими днями та тижнями. Це нагальні потреби. Ми маємо активізувати зусилля, зокрема з боку Німеччини та Британії. Все це має відбуватися, і вже відбувається зараз. Союзники обговорювали, що можна зробити найближчими днями та тижнями. Системи ППО, ракети та боєприпаси - це терміново", - зазначив Столтенберг.

Також, за його словами, союзники по НАТО мають побудувати передбачувану основу для надання довгострокової допомоги Україні, яка має надаватися на постійній основі, не обмежуючись короткостроковими цілями. Столтенберг наголосив, що це необхідно зробити терміново.

"Ми погодилися вчора почати планувати, і було доручено розробити пропозиції щодо цієї структури, яка дасть нам забезпечити більшу прозорість та передбачуваність. Також ця структура має базуватися на фінансових зобов'язаннях. Ми погодили основі питання, але я не буду вдаватися в подробиці. Консультації продовжаться, щоб дійти до певних рішень", - додав генсек НАТО.