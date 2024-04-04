Столтенберг розповів, як НАТО допомагатиме Україні з підготовкою до наступу РФ
Країни НАТО найближчим часом активізують зусилля для збільшення допомоги Україні, щоб допомогти їй підготуватися до майбутнього наступу російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції.
"Союзники зроблять дві речі. Перша - потрібно мобілізувати більше підтримки найближчими днями та тижнями. Це нагальні потреби. Ми маємо активізувати зусилля, зокрема з боку Німеччини та Британії. Все це має відбуватися, і вже відбувається зараз. Союзники обговорювали, що можна зробити найближчими днями та тижнями. Системи ППО, ракети та боєприпаси - це терміново", - зазначив Столтенберг.
Також, за його словами, союзники по НАТО мають побудувати передбачувану основу для надання довгострокової допомоги Україні, яка має надаватися на постійній основі, не обмежуючись короткостроковими цілями. Столтенберг наголосив, що це необхідно зробити терміново.
"Ми погодилися вчора почати планувати, і було доручено розробити пропозиції щодо цієї структури, яка дасть нам забезпечити більшу прозорість та передбачуваність. Також ця структура має базуватися на фінансових зобов'язаннях. Ми погодили основі питання, але я не буду вдаватися в подробиці. Консультації продовжаться, щоб дійти до певних рішень", - додав генсек НАТО.
Підтримка України з боку НАТО
Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що на полі бою в Україні продовжує залишатися складна ситуація. За його словами, союзники по НАТО передають 99% усієї військової допомоги.
Пізніше голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що Україна ще може домогтися успіху у своїй боротьбі проти Росії. Однак партнери повинні збільшити свою допомогу.
2 квітня Bloomberg написало про те, що генсек НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд внесків союзників на суму 100 млрд доларів для допомоги Україні, який діятиме п'ять років.
Як уточнювало видання, таке рішення можуть ухвалити на саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.
Своєю чергою сам Столтенберг, коментуючи чутки в ЗМІ, відмовився розкривати деталі та заявив лише про те, що Україні "потрібно більше грошей".
При цьому глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус, реагуючи на ініціативу, сказав, що в рамках фонду слід враховувати національні внески.
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