Украина получит почти миллион снарядов до конца года в рамках инициативы Чехии, - Блинкен
Инициатива Чехии позволит Украине уже до конца года получить почти миллион снарядов для артиллерии.
Об этом на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Чехии Яной Черноховой заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
"Особенно я хочу поприветствовать работу Чехии в том, чтобы найти по миру необходимые боеприпасы, в которых Украина нуждается на поле боя, включая снаряды калибров 155-мм и 152-мм. Это критически важно. До конца года мы ожидаем, что инициатива под руководством Чехии обеспечит почти миллион снарядов для Украины", - отметил госсекретарь.
Он напомнил, что Чехия выделила 600 млн долларов для прямой военной помощи Украине, а также планирует предоставить технику стоимостью 6 млрд долларов. До конца года в Чехии хотят обучить 9 тысяч украинских защитников.
При этом, как добавил Блинкен, Чехия помогает Украине ремонтировать устаревшую советскую технику, в том числе танки и гаубицы.
Инициатива Чехии
Стоит заметить, что президент Чехии Петр Павел несколько месяцев назад объявил о том, что его страна нашла для Украины сотни тысяч артиллерийских снарядов.
После этого союзники Украины выделили средства, чтобы закупить эти снаряды и поставить их украинским защитникам.
Недавно премьер Чехии Петр Фиала анонсировал передачу Украине первой партии снарядов в ближайшие дни.
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