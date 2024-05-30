Украина получит почти миллион снарядов до конца года в рамках инициативы Чехии, - Блинкен

Инициатива Чехии позволит Украине уже до конца года получить почти миллион снарядов для артиллерии.

Об этом на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Чехии Яной Черноховой заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

"Особенно я хочу поприветствовать работу Чехии в том, чтобы найти по миру необходимые боеприпасы, в которых Украина нуждается на поле боя, включая снаряды калибров 155-мм и 152-мм. Это критически важно. До конца года мы ожидаем, что инициатива под руководством Чехии обеспечит почти миллион снарядов для Украины", - отметил госсекретарь.

Он напомнил, что Чехия выделила 600 млн долларов для прямой военной помощи Украине, а также планирует предоставить технику стоимостью 6 млрд долларов. До конца года в Чехии хотят обучить 9 тысяч украинских защитников.

При этом, как добавил Блинкен, Чехия помогает Украине ремонтировать устаревшую советскую технику, в том числе танки и гаубицы.