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Столтенберг будет просить союзников ежегодно выделять 40 млрд евро в помощь Украине, - Reuters

Четверг 30 мая 2024 22:07
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Столтенберг будет просить союзников ежегодно выделять 40 млрд евро в помощь Украине, - Reuters Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен просить союзников выделять около 40 млрд евро в год на военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметил источник агентства в НАТО, такое финансирование выдержало бы по крайней мере текущие уровни военной поддержки, которую направляют союзники.

"Нам нужно поддерживать этот нынешний уровень поддержки как минимум, чтобы обеспечить ожидаемую Украине предсказуемость столько, сколько это будет необходимо", - сказал собеседник Reuters.

Он также добавил, что союзники по НАТО выделили Украине около 40 млрд евро в год с начала полномасштабного вторжения России.

Отмечается, что о таком соглашении еще не было публично объявлено, но министры государств-членов Альянса сейчас находятся в Праге для переговоров.

Военная помощь Украине

Напомним, сегодня министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро.

А 24 мая США выделили Украине еще один пакет военной помощи. Размер объявленного пакета составляет 275 млн. долларов.

Также Украина получит около миллиона снарядов до конца года в рамках инициативы Чехии.

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