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У Білорусі звинуватили НАТО в підготовці до бойових дій

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Мінськ, Середа 26 травня 2021 16:48
У Білорусі звинуватили НАТО в підготовці до бойових дій Фото: Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін (mil.by)
Автор: РБК-Україна

Північноатлантичний Альянс нарощує військову присутність на територіях країн, які межують з Білоруссю. Така активність НАТО виглядає як заходи завчасної підготовки до ведення військових дій.

Про це заявив Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, передає " Белта".

"Створюються умови для беззастережного військового домінування по відношенню до Білорусі. Все перераховане вище є нічим іншим, як заходами завчасної підготовки до ведення військових дій. Ці дії викликають у нас занепокоєння і заклопотаність, що вимагає прийняття відповідних заходів", - заявив він.

Міністр підкреслив, що градус напруженості навколо країни постійно зростає.

Зокрема, у Міноборони Білорусі викликає спантеличеність активізація демонстративних польотів стратегічної бомбардувальної авіації Збройних сил США в повітряному просторі суміжних держав.

"Тільки за минулий тиждень відзначено три таких польоти в 30 км від нашого державного кордону. Можна припустити, що в ході них відпрацьовується нанесення ракетно-бомбових ударів по об'єктах Республіки Білорусь", - заявив міністр.

Нагадаємо, в НАТО вимагають міжнародного розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі. Літак посадили для того, щоб затримати Протасевича і його дівчину Сапегу.

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