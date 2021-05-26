У Білорусі звинуватили НАТО в підготовці до бойових дій

Північноатлантичний Альянс нарощує військову присутність на територіях країн, які межують з Білоруссю. Така активність НАТО виглядає як заходи завчасної підготовки до ведення військових дій.

"Створюються умови для беззастережного військового домінування по відношенню до Білорусі. Все перераховане вище є нічим іншим, як заходами завчасної підготовки до ведення військових дій. Ці дії викликають у нас занепокоєння і заклопотаність, що вимагає прийняття відповідних заходів", - заявив він.

Міністр підкреслив, що градус напруженості навколо країни постійно зростає.

Зокрема, у Міноборони Білорусі викликає спантеличеність активізація демонстративних польотів стратегічної бомбардувальної авіації Збройних сил США в повітряному просторі суміжних держав.

"Тільки за минулий тиждень відзначено три таких польоти в 30 км від нашого державного кордону. Можна припустити, що в ході них відпрацьовується нанесення ракетно-бомбових ударів по об'єктах Республіки Білорусь", - заявив міністр.