Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг візьме участь у засіданнях форуму 23-24 січня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь в економічному форумі в Давосі (Швейцарія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Альянсу.

Як повідомляється, Столтенберг візьме участь у засіданнях форуму 23 і 24 січня. Зокрема, він стане учасником сесії "Майбутнє Трансатлантичного альянсу" та візьме участь у неформальних зустрічах форуму. Також Столтенберг зустрінеться з високопоставленими чиновниками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Давосі сьогодні, 22 січня, стартував Всесвітній економічний форум. Темою цього року стане "Глобалізація 4.0: формування глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції". Форум триватиме до 25 січня.

Як відомо, Білий дім скасував участь американської делегації у форумі в Давосі через триваюче в США призупинення роботи федеральних установ ("шатдаун").

Також повідомлялося, що на форум у Давос поїде канцлер Німеччини Ангела Меркель, у рамках заходу Меркель візьме участь в обговоренні ситуації в Європі та Африці.