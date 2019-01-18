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Білий дім скасував поїздку делегації на економічний форум у Давос

Новини » Політика    18.01.2019 - 04:27
Білий дім скасував поїздку делегації на економічний форум у Давос
Фото: Сара Сандерс (webscrssnshot YouTube/US News Today)

Візит було скасовано через "шатдаун", що триває у США

Білий дім скасував заплановану поїздку делегації на Всесвітній економічний форум у швейцарський Давос через призупинення роботи федеральних установ ("шатдаун"), що триває у США . Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Через те, що 800 тисяч американських працівників не отримують зарплату, і щоб його команда могла надавати необхідну допомогу, президент Трамп скасував поїздку своєї делегації на Всесвітній економічний форум у Давосі, Швейцарія", - заявила Сандерс.

Раніше президент США Дональд Трамп скасував свій візит на Всесвітній економічний форум у Давосі "через непримиренність демократів у питаннях безпеки кордонів і великого значення безпеки для США".

Очолити американську делегацію в Давосі без Трампа мав міністр фінансів Стівен Мнучин. Також на економічний форум у Швейцарії збиралися державний секретар Майк Помпео, міністр торгівлі Вілбур Росс і торговельний представник США Роберт Лайтхайзер.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей відмовилася від поїздки на Всесвітній економічний форум у Давосі через ситуацію з Brexit, а французького президента Емманюеля Макрона не буде на ВЕФ через завантаженість графіка на тлі протестів "жовтих жилетів".

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