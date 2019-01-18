Меркель на форумі в Давосі обговорить ситуацію в Європі і Африці

Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Меркель виступить з промовою на щорічному економічному форумі в Давосі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на форумі в Давосі обговорить ситуацію в Європі та Африці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, Меркель виступить з промовою на щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі наступної середи, а потім у той же день проведе дискусії по штучному інтелекту і Європі.

Крім того, в наступний четвер Меркель візьме участь в переговорах по Африці, а також під час свого дводенного перебування в Давосі вона проведе серію двосторонніх зустрічей. Разом з тим, з ким саме буде зустрічатися Меркель не уточнюється.

Участь у форумі в Давосі також візьмуть міністри транспорту, оборони, економіки й охорони здоров'я Німеччини.

Відзначимо, в цьому році форум в Давосі буде проходити 22-25 січня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей скасувала поїздку на форум у Давосі через ситуацію з Brexit.

Крім того, на форум в Давос не поїде американська делегації. Причиною відмови від поїздки на форум в Білому домі назвали призупинення роботи федеральних установ ("шатдаун"), що продовжуюєся в США.