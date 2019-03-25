Столтенберг пообіцяв Грузії членство в альянсі

Фото: Єнс Столтенберг (flickr.com nato)

За словами генсека НАТО, Грузія є унікальним партнером альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Грузія є унікальним партнером альянсу, і в підсумку вона обов'язково стане його членом. Про це генсек заявив в ході свого візиту в Тбілісі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт організації.

Генсек підкреслив, що влітку минулого року в Брюсселі все лідери НАТО підтвердили бухарестське рішення від 2008 року про намір Грузії вступити в НАТО. За словами Столтенберга, Тбілісі вносить значний внесок до Сил швидкого реагування НАТО.

Крім того, він привітав прагнення Грузії витрачати 2% ВВП на оборону.

Нагадаємо, в Грузії 18 березня почалися командно-штабні навчання NATO-Georgia Exercise 2019 за участю військовослужбовців 24 країн НАТО і партнерів альянсу. Так, навчання проходитимуть на території спільного з НАТО тренувального і оціночного центру до 29 березня.

Як писало РБК-Україна, щонайменше 80% громадян Грузії підтримують членство країни в Європейському союзі і НАТО.

Додамо також, у вересні минулого року заступник генсека НАТО Роуз Гетемюллер заявила, що Північноатлантичний альянс відзначає успіхи Грузії у підготовці до вступу в НАТО. "У Грузії є істотний прогрес з точки зору проведення реформ, економічного розвитку, створення ефективних інститутів безпеки і оборони", - підкреслювала вона.