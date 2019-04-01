Столтенберг підтвердив, що у Польщі буде склад армії США

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс виділить 260 млн доларів на будівництво складу для американських військ у Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Зазначається, що база буде розміщена у селі Повідз (Великопольське воєводство). Там зберігатимуть броньовані машини, боєприпаси і зброю американської бригади.

За словами Столтенберга, інвестиція, що отримала фінансування штаб-квартири, є ключовою завдяки близькості великого аеропорту.

"Ця інвестиція в інфраструктуру в центральній Польщі є частиною більших зусиль, що зміцнюють військову мобільність. Завдяки попередньому розміщенню обладнання ми збільшимо готовність наших військ до дій. Йдеться також про здатність швидко перевозити людей, а не лише важку техніку", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що інвестиція показує, як НАТО співпрацює зі США.

"Американські сили там дислокуються на основі двосторонньої угоди, але їх підтримують натівські інвестиції. Це добре для НАТО і для нас усіх", - додав Столтенберг.

Раніше польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович заявив, що у Польщі наразі служать вже понад 4 тис. американських солдатів. Також він заявляв, що Європі пішло б на користь, якби США розмістили свої ракети з ядерними боєголовками на континенті.

РБК-Україна писало, що глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак заявив, що в Польщі збільшиться чисельність американських військ.