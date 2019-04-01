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Столтенберг підтвердив, що у Польщі буде склад армії США


НАТО виділить 260 млн доларів на будівництво складу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс виділить 260 млн доларів на будівництво складу для американських військ у Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Зазначається, що база буде розміщена у селі Повідз (Великопольське воєводство). Там зберігатимуть броньовані машини, боєприпаси і зброю американської бригади.

За словами Столтенберга, інвестиція, що отримала фінансування штаб-квартири, є ключовою завдяки близькості великого аеропорту.

"Ця інвестиція в інфраструктуру в центральній Польщі є частиною більших зусиль, що зміцнюють військову мобільність. Завдяки попередньому розміщенню обладнання ми збільшимо готовність наших військ до дій. Йдеться також про здатність швидко перевозити людей, а не лише важку техніку", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що інвестиція показує, як НАТО співпрацює зі США.

"Американські сили там дислокуються на основі двосторонньої угоди, але їх підтримують натівські інвестиції. Це добре для НАТО і для нас усіх", - додав Столтенберг.

Раніше польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович заявив, що у Польщі наразі служать вже понад 4 тис. американських солдатів. Також він заявляв, що Європі пішло б на користь, якби США розмістили свої ракети з ядерними боєголовками на континенті.

РБК-Україна писало, що глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак заявив, що в Польщі збільшиться чисельність американських військ

 

 

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