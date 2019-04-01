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Столтенберг подтвердил, что в Польше будет склад армии США


НАТО выделит 260 млн долларов на строительство склада

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс выделит 260 млн долларов на строительство склада для американских войск в Польше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Отмечается, что база будет размещена в селе Повидз (Великопольское воеводство). Там будут хранить бронированные машины, боеприпасы и оружие американской бригады.

По словам Столтенберга, инвестиция, которая получила финансирование штаб-квартиры, является ключевой благодаря близости крупного аэропорта.

"Эта инвестиция в инфраструктуру в центральной Польше является частью больших усилий, которые укрепляют военную мобильность. Благодаря предварительному размещению оборудования мы увеличим готовность наших войск к действиям. Речь идет также о способности быстро перевозить людей, а не только тяжелую технику", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что инвестиция показывает, как НАТО сотрудничает с США.

"Американские силы там дислоцируются на основе двустороннего соглашения, но их поддерживают натовские инвестиции. Это хорошо для НАТО и для нас всех", - добавил Столтенберг.

Ранее польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что в Польше сейчас служат уже более 4 тыс. американских солдат. Также он заявлял, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте.

РБК-Украина писало, что глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что в Польше увеличится численность американских войск.

 

 

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