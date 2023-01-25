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Столтенберг оценил риск применения Россией ядерного оружия

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск применения ядерного оружия Россией невелик, но "ядерная риторика" Кремля безответственна и опасна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Столтенберга в интервью немецкому изданию Welt.

никаких изменений в российских ядерных силах.

Напомним, в Офисе президента Украины считают, что ядерный шантаж Москвы - это лишь пустые угрозы. А люди, разрешающие себе такие действия, должны быть изолированы от цивилизованного мира.

Тем временем в украинской разведке сообщили, что Россия использует ядреное оружие как один из элементов запугивания. Но при этом страна-агрессор даже не испытывала боевой заряд на ракетах "Искандер" или "Калибр".

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НАТОРоссийская ФедерацияЙенс СтолтенбергЯдерное оружие