Столтенберг оценил риск применения Россией ядерного оружия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Столтенберга в интервью немецкому изданию Welt .

Напомним, в Офисе президента Украины считают, что ядерный шантаж Москвы - это лишь пустые угрозы. А люди, разрешающие себе такие действия, должны быть изолированы от цивилизованного мира.

Тем временем в украинской разведке сообщили, что Россия использует ядреное оружие как один из элементов запугивания. Но при этом страна-агрессор даже не испытывала боевой заряд на ракетах "Искандер" или "Калибр".

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