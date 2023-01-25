Столтенберг оцінив ризик застосування Росією ядерної зброї

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ризик застосування ядерної зброї Росією невеликий, але "ядерна риторика" Кремля безвідповідальна та небезпечна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Столтенберга в інтерв'ю німецькому виданню Welt .

Нагадаємо, в Офісі президента України вважають, щоядерний шантаж Москви – це лише порожні погрози. А люди, які дозволяють собі такі дії, мають бути ізольовані від цивілізованого світу.

Тим часом в українській розвідці повідомили, що Росія використовує ядрену зброю як один із елементів залякування. Але при цьому країна-агресор навіть не зазнавала бойового заряду на ракетах "Іскандер" або "Калібр".

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