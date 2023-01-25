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Столтенберг оцінив ризик застосування Росією ядерної зброї

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ризик застосування ядерної зброї Росією невеликий, але "ядерна риторика" Кремля безвідповідальна та небезпечна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Столтенберга в інтерв'ю німецькому виданню Welt.

жодних змін у російських ядерних силах.

Нагадаємо, в Офісі президента України вважають, щоядерний шантаж Москви – це лише порожні погрози. А люди, які дозволяють собі такі дії, мають бути ізольовані від цивілізованого світу.

Тим часом в українській розвідці повідомили, що Росія використовує ядрену зброю як один із елементів залякування. Але при цьому країна-агресор навіть не зазнавала бойового заряду на ракетах "Іскандер" або "Калібр".

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НАТОРосійська ФедераціяЄнс СтолтенбергЯдерна зброя