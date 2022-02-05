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Столтенберг обговорив з Макроном та главою Єврокомісії агресію РФ щодо України

Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном та главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн. Переговори стосувалися російських військ на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку генсека НАТО.

Як розповів Столтенберг, він проінформував главу Єврокомісії про продовження нарощування російських сил поблизу України, а також про дестабілізуючі дії з боку Росії.

"Важливо підтримувати тісну координацію між НАТО та ЄС на наступних кроках, включаючи санкції (щодо Росії - ред.)", - наголосив він.

Крім того, генсек НАТО в розмові з Макроном висловив йому подяку за особисту прихильність підходу Альянсу щодо Росії - стримування, оборона та діалог. Також вони говорили про загрозу вторгнення Росії в Україну.

"Єдність НАТО є ключовою в цей момент", - зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше про російську агресію говорили президент України та глава Євроради.

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Єнс СтолтенбергНАТОЕврокомиссияЕммануель МакронВторгнення Росії до України