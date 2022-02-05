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Зеленський і Мішель обговорили деескалацію конфлікту з РФ. В межах усіх форматів

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Київ, Субота 05 лютого 2022 15:24
Зеленський і Мішель обговорили деескалацію конфлікту з РФ. В межах усіх форматів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 5 лютого, провів телефонну розмову з главою Європейської ради Шарлем Мішелем з приводу загрози з боку Росії. Сторони обговорили шляхи деескалації ситуації довкола України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави держави.

"Обговорили поточну ситуацію навколо України та її деескалацію в межах усіх наявних форматів. Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах. Вдячний ЄС за незмінну підтримку", - розповів Зеленський про підсумки розмови з Мішелем.

Нагадаємо, напередодні в Євросоюзі пригрозили Росії потужними санкціями у разі вторгнення в Україну.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, чим Європа вже зараз може допомогти Україні у стримування агресії РФ.

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Володимир Зеленський Шарль Мишель Вторгнення Росії до України
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