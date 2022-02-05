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Столтенберг обсудил с Макроном и главой Еврокомиссии агрессию РФ против Украины

Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Переговоры касались российских войск на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу генсека НАТО.

Как рассказал Столтенберг, он проинформировал главу Еврокомиссии о продолжении наращивания российских сил вблизи Украины, а также дестабилизирующих действиях со стороны России.

"Важно поддерживать тесную координацию между НАТО и ЕС на следующих шагах, включая санкции (в отношении России - ред.)", - подчеркнул он.

Кроме того, генсек НАТО в разговоре с Макроном выразил ему благодарность за личную приверженность подходу Альянса в отношении России - сдерживание, оборона и диалог. Также они говорили об угрозе вторжения России в Украину.

"Единство НАТО является ключевым в этот момент", - отметил Столтенберг.

Напомним, ранее о российской агрессии говорили президент Украины и глава Евросовета.

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Йенс СтолтенбергНАТОЕврокомиссияЭммануэль МакронВторжение России в Украину