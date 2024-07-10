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Столтенберг назвал главную причину, почему Украина не может сейчас вступить в НАТО

Вашингтон, Среда 10 июля 2024 16:34
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Столтенберг назвал главную причину, почему Украина не может сейчас вступить в НАТО Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина не может сейчас стать членом НАТО, поскольку консенсуса среди стран-членов Альянса по этому вопросу пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в кулуарах саммита НАТО во время подхода к прессе.

У Столтенберга попросили назвать главную причину, почему Украина сейчас не может вступить в НАТО.

"Чтобы пригласить новую страну в НАТО, нам нужен консенсус. Все страны-члены согласны, что Украина станет членом НАТО, но пока рано говорить, когда это точно случится", - ответил генсек.

При этом он добавил, что Украина двигается все ближе к членству за счет конкретных действий. Также, по словам Столтенберга, формулировки о вступлении будут содержаться в декларации НАТО о членстве Украины - ее утвердят сегодня.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, в Вашингтоне 9-11 июля проходит саммит НАТО. Одним из ключевых вопросов является членство Украины.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Киев понимает, что не получит приглашение в Альянс в ходе саммита. Но украинские власти ожидают увидеть "что-то похожее на приглашение".

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен еще несколько месяцев назад анонсировал обсуждение разработки "дорожной карты" вступления Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне.

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НАТО Йенс Столтенберг
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