Столтенберг назвал главную причину, почему Украина не может сейчас вступить в НАТО

Украина не может сейчас стать членом НАТО, поскольку консенсуса среди стран-членов Альянса по этому вопросу пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в кулуарах саммита НАТО во время подхода к прессе.

У Столтенберга попросили назвать главную причину, почему Украина сейчас не может вступить в НАТО.

"Чтобы пригласить новую страну в НАТО, нам нужен консенсус. Все страны-члены согласны, что Украина станет членом НАТО, но пока рано говорить, когда это точно случится", - ответил генсек.

При этом он добавил, что Украина двигается все ближе к членству за счет конкретных действий. Также, по словам Столтенберга, формулировки о вступлении будут содержаться в декларации НАТО о членстве Украины - ее утвердят сегодня.