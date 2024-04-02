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"Защита от Трампа". Формат "Рамштайн" хотят передать под контроль НАТО, - Politico

Вашингтон, Вторник 02 апреля 2024 22:03
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"Защита от Трампа". Формат "Рамштайн" хотят передать под контроль НАТО, - Politico Фото: формат "Рамштайн" хотят передать под контроль НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Контактную группу по обороне Украины (формат "Рамштайн") может возглавить Североатлантический альянс вместо США. Такие меры хотят предпринять на фоне возможного президентства Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание со ссылкой на трех европейских чиновников и американского чиновника пишет, что во время встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 3-4 апреля будет обсуждаться постепенный переход формата "Рамштайн" под контроль НАТО.

Один из источников Politico уточнил, что цель состоит в том, чтобы завершить этот процесс на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне в июле.

Европейский чиновник рассказал изданию, что такой шаг позволит другим странам НАТО больше влиять на процесс работы Контактной группы в случае переизбрания Трампа.

По словам американского чиновника, дискуссии о переходе группы под контроль НАТО ведутся "на очень высоком уровне" с целью формализовать поддержку Киева со стороны Европы и Альянса. Таким образом Контактную группу сделают "более долговечной".

"Передача этого проекта под управление НАТО как бы изолирует его от президентства Трампа или даже от США, которые могут отвлечься на Китай и не смогут продолжать его или не смогут наладить собственное финансирование", - сказал Джим Таунсенд, бывший сотрудник Пентагона и НАТО.

Что предшествовало

Напомним, еще 19 марта, после очередного заседания в формате "Рамштайн", у главы Пентагона Ллойда Остина поинтересовались, планируют ли союзники менять формат Контактной группы по вопросам обороны Украины.

В ответ Остин заявил, что на данном этапе этот формат является успешным для предоставления Украине того, в чем она нуждается. Поэтому, по его словам, "в ближайшем будущем он останется неизменным".

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