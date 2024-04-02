"Защита от Трампа". Формат "Рамштайн" хотят передать под контроль НАТО, - Politico

Контактную группу по обороне Украины (формат "Рамштайн") может возглавить Североатлантический альянс вместо США. Такие меры хотят предпринять на фоне возможного президентства Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание со ссылкой на трех европейских чиновников и американского чиновника пишет, что во время встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 3-4 апреля будет обсуждаться постепенный переход формата "Рамштайн" под контроль НАТО.

Один из источников Politico уточнил, что цель состоит в том, чтобы завершить этот процесс на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне в июле.

Европейский чиновник рассказал изданию, что такой шаг позволит другим странам НАТО больше влиять на процесс работы Контактной группы в случае переизбрания Трампа.

По словам американского чиновника, дискуссии о переходе группы под контроль НАТО ведутся "на очень высоком уровне" с целью формализовать поддержку Киева со стороны Европы и Альянса. Таким образом Контактную группу сделают "более долговечной".

"Передача этого проекта под управление НАТО как бы изолирует его от президентства Трампа или даже от США, которые могут отвлечься на Китай и не смогут продолжать его или не смогут наладить собственное финансирование", - сказал Джим Таунсенд, бывший сотрудник Пентагона и НАТО.