Столтенберг: НАТО продовжить підтримувати Україну

Північноатлантичний Альянс продовжить надавати сильну політичну і практичну підтримку Україні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Він зазначив, що міністри оборони країн-членів Альянсу провели сьогодні хорошу розмову з головою українського оборонного Міністерства Андрієм Загороднюком. За словами Столтенберга, обговорювали ситуацію з безпекою в Україні та навколо неї.

"На сніданку, організованому Канадою, союзники висловили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. НАТО продовжує надавати сильну політичну і практичну підтримку", - зазначив глава НАТО.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Україна подала заявку на участь у Програмі партнерства розширених можливостей НАТО. За словами українського міністра, Україна вже відповідає необхідним критеріям.

Також РБК-Україна повідомляло, що в грудні у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Україна підписала оновлену редакцію дорожньої карти Україна-НАТО з оборонної співпраці.