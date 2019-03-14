Столтенберг: у НАТО немає спільної позиції по "Північному потоку-2"

Думки союзників Альянсу з будівництва газопроводу різняться

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса нет общей позиции по проекту "Северный поток - 2", так как мнения союзников альянса по строительству газопровода разнятся. Об этом говорится в годовом отчете работы Альянса за 2018 год.

Европарламент ранее одобрил резолюцию, в которой говорится о необходимости свернуть осуществление проекта строительства газопровода "Северный поток - 2".

Кроме того, в документе говорится, что "ЕС нужно продемонстрировать устойчивую внутреннюю солидарность, когда дело касается ее энергетической безопасности. Сильная зависимость ЕС от ископаемого топлива подрывает выработку сбалансированного, последовательного и основанного на европейских ценностях подхода в отношении России".

РБК-Украина писало, что власти США готовятся ввести санкции в отношении компаний, занимающихся "Северным потоком-2".

Ранее сообщалось, что ПАО "Газпром" заявил, что газопровод "Северный поток-2" построен на одну треть. Общая протяженность уложенных на дно Балтийского моря труб газопровода сейчас составляет 818 км.