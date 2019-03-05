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Чалий розповів про позицію США по "Північному потоку-2"

Новини » Політика    05.03.2019 - 12:10
Чалий розповів про позицію США по "Північному потоку-2"
Фото: Валерій Чалий (УНІАН)

США намагаються зупинити або перенести будівництво газопроводу

Посол України в США Валерій Чалий розповів, залишилися важелі впливу у адміністрації Дональда Трампа, щоб вплинути на Німеччину та інші країни з питання російського газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, позиція США зрозуміла і це дасть результат в майбутньому.

"Позиція США та України співпадають. Ми вважаємо цей проект політичним. Позиція США досить жорстка. В даному випадку є спільна позиція, і є спільні дії. Я знаю, спроби робляться Сполученими Штатами, щоб зупинити цей проект, або перенести його", - розповів він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що після спорудження газопроводу "Північний потік-2" Росія вже не дотримуватиметься ніяких правил. Раніше Клімкін заявляв, що Росія після запуску газопроводу "Північний потік-2" організовує нову газову війну.

Додамо, американський постпред при ЄС Гордон Сондленд, посол США в Данії Карла Сендс і посол США в Німеччині Річард Гренелл закликали Європу до відмови від будівництва російського газопроводу "Північного потоку-2". На їхню думку, газопровід може значно посилити тиск Росії на ЄС, що становить небезпеку для Євросоюзу, і для всього Заходу.

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