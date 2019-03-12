США готуються доповнити санкції проти "Північного потоку-2"

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Санкції будуть введені в якості поправок до вже діючого пакету

Влада США готується ввести санкції щодо інвесторів і компаній, що займаються "Північним потоком-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як повідомляється, санкції будуть введені в якості поправок до вже діючого пакету санкцій проти Росії.

Як наголошується, Трамп вважає підтримку будівництва газопроводу неспівставним з військовою допомогою США Європі.

"Якщо ви хочете, щоб ми захищали вас від чудовиська, навіщо ви його годуєте? ", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПАТ "Газпром" заявив, що газопровід "Північний потік-2" побудований на одну третину. Загальна протяжність покладених на дно Балтійського моря труб газопроводу зараз становить 818 км.

Так, дві нитки газопроводу "Північний потік-2" мають пройти з Росії по дну Балтійського моря до Німеччини. Запланована довжина кожної з двох ниток - 1224 км. Сукупна пропускна спроможність газопроводу складе 55 млрд куб. м газу в рік.