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"Газпром" заявив, що побудував третину газопроводу "Північний потік-2"

Новини » Політика    06.03.2019 - 18:20
"Газпром" заявив, що побудував третину газопроводу "Північний потік-2"
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Планована довжина кожної з двох ниток гозопровода - 1224 км

ПАТ "Газпром" заявив, що газопровід "Північний потік-2" побудований на одну третину. Загальна протяжність покладених на дно Балтійського моря труб газопроводу зараз становить 818 км, повідомляють росЗМІ.

Як повідомляється, дві нитки газопроводу "Північний потік-2" мають пройти з Росії по дну Балтійського моря до Німеччини. Планована довжина кожної з двох ниток - 1224 км. Сукупна пропускна спроможність газопроводу складе 55 млрд куб. м газу в рік.

Зазначимо, що проти будівництва "Північного потоку-2" виступають Україна, Польща, США, Румунія.

Нагадаємо, Комітет постійних представників держав ЄС у середу, 20 лютого, затвердив проект змін до газового законодавства Євросоюзу. У разі їх остаточного прийняття дія Газової директиви Євросоюзу буде поширюватися на газопроводи з третіх країн, включно з "Північним потоком-2". Зазначимо, що Данія поки не прийняла рішення про те, чи дозволить вона прокладати газопровід "Північний потік-2" у своїх територіальних водах.

РБК-Україна писало, що американський постпред при ЄС Гордон Сондленд, посол США в Данії Карла Сендс і посол США в Німеччині Річард Гренелл закликали Європу до відмови від будівництва російського газопроводу "Північного потоку-2". На їхню думку, газопровід може значно посилити тиск Росії на ЄС, що становить небезпеку для Євросоюзу, і для всього Заходу.

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