Морпехи показали кадры освобождения Макаровки в Донецкой области (видео)

Украинские военные показали видео из Макаровки Донецкой области. Этот населенный пункт недавно был освобожден от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

"Населенный пункт Макаровка Донецкой области освобожден. Одесские морские пехотинцы продолжают гнать оккупантов с украинской земли. На этот раз военные находились в авангарде освобождения села Макаровка", - говорится в описании под видео.

В результате освобождения этого населенного пункта, как сообщили бойцы, часть личного состава врага была уничтожена, часть взята в плен, а часть сбежала. Сейчас там продолжаются стабилизационные действия.

Освобождение Макаровки

Напомним, 11 июня заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила об освобождении населенного пункта Макаровка Донецкой области. Она также тогда подтвердила и освобождение Благодатного.

В общей сложности, за прошедшую неделю украинским военным удалось освободить от российских оккупантов семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное.

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