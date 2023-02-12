НАТО планирует продлить полномочия Столтенберга до апреля 2024 года
НАТО намерена продлить срок полномочий генерального секретаря Йенса Столтенберга до апреля 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Неназванные дипломатические источники сообщили, что этот шаг направлен на обеспечение стабильности военного альянса во время продолжающейся войны в Украине.
Ожидается, что официальное решение будет принято в ближайшие недели, поскольку существует неофициальная договоренность между 30 государствами-членами относительно того, что Столтенберг должен оставаться на своем посту по истечении срока полномочий 30 сентября 2023 года.
Отмечается, что продление срока его полномочий также позволит ему председательствовать на 75-м юбилейном саммите организации в Вашингтоне в апреле 2024 года, а также потенциально стать президентом Всемирного банка, когда Дэвид Малпасс уйдет в отставку примерно в то же время.
Решение о том, кто займет должность Столтенберга по истечении срока полномочий, еще не принято, но среди ведущих кандидатов на этот пост есть премьер-министр Испании Педро Санчес и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Напомним, в марте 2022 года лидеры стран НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. Он будет находиться на своем посту до 30 сентября 2023 года.
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