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НАТО планирует продлить полномочия Столтенберга до апреля 2024 года

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Бельгия, Воскресенье 12 февраля 2023 07:10
НАТО планирует продлить полномочия Столтенберга до апреля 2024 года Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

НАТО намерена продлить срок полномочий генерального секретаря Йенса Столтенберга до апреля 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неназванные дипломатические источники сообщили, что этот шаг направлен на обеспечение стабильности военного альянса во время продолжающейся войны в Украине.

Ожидается, что официальное решение будет принято в ближайшие недели, поскольку существует неофициальная договоренность между 30 государствами-членами относительно того, что Столтенберг должен оставаться на своем посту по истечении срока полномочий 30 сентября 2023 года.

Отмечается, что продление срока его полномочий также позволит ему председательствовать на 75-м юбилейном саммите организации в Вашингтоне в апреле 2024 года, а также потенциально стать президентом Всемирного банка, когда Дэвид Малпасс уйдет в отставку примерно в то же время.

Решение о том, кто займет должность Столтенберга по истечении срока полномочий, еще не принято, но среди ведущих кандидатов на этот пост есть премьер-министр Испании Педро Санчес и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Напомним, в марте 2022 года лидеры стран НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. Он будет находиться на своем посту до 30 сентября 2023 года.

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Йенс Столтенберг НАТО
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