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НАТО продовжило мандат Столтенберга ще на рік

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Брюссель, Четвер 24 березня 2022 18:10
НАТО продовжило мандат Столтенберга ще на рік Фото: Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 24 березня, лідери країн НАТО домовилися продовжити мандат генерального секретаря Альянсу Йенса Столтенберга. Він перебуватиме на своїй посаді до 30 Вересня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

"Сьогодні союзники по НАТО домовилися продовжити мандат генерального секретаря Єнса Столтенберга ще на один рік, до 30 Вересня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу Столтенберг подякував глав країн Північноатлантичного альянсу.

"Для мене велика честь рішення глав держав і урядів країн НАТО продовжити термін моїх повноважень як генерального секретаря до 30 вересня 2023 року. Оскільки ми стикаємося з найбільшою за останнє покоління кризою безпеки, ми єдині, щоб зберегти наш Союз сильним, а наших людей - у безпеці", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, в лютому Столтенберг був призначений новим главою Центрального банку Норвегії. ЗМІ називали ймовірних кандидатів на посаду генсека НАТО.

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НАТО Єнс Столтенберг
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