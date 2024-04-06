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Столтенберг допустил, что Украине придется идти на компромиссы с РФ

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украина, возможно, в конце концов должна будет пойти на уступки в войне с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Даже если мы верим и надеемся, что война закончится в ближайшем будущем, мы должны поддерживать Украину в течение многих лет, строить ее оборону, чтобы сдерживать будущую агрессию", - сказал генсек НАТО.

Он пояснил, что военная поддержка является жизненно важной для отпора российских сил и принуждения российского диктатора Владимира Путина отказаться от своих целей по оккупации украинских земель.

Однако генеральный секретарь также предположил, что Украина, возможно, в общем итоге, также должна будет пойти на уступки.

"В конце концов, именно Украина должна решать, на какие компромиссы она готова пойти, мы должны дать ей возможность быть в том положении, когда она действительно достигнет приемлемого результата за столом переговоров", - сказал он.

Столтенберг сказал, что не призывает Украину идти на уступки сейчас, и добавил, что "настоящий мир" будет достигнут тогда, когда "Украина победит". 

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о том, что хочет быть посредником для того, чтобы начать переговоры России с Украиной.

Недавно Эрдоган заявил, что его страна продолжает добиваться посредничества между Украиной и РФ, а глава МИД Турции сказал о необходимости "прекращения огня".

Сегодня в интервью украинский президент Владимир Зеленский заявил, что президенту Турции необходимо понять, что его страны будет мало для того, чтобы состоялись переговоры между Украиной и Россией.

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НАТОЙенс СтолтенбергВойна России против Украины