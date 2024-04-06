Столтенберг допустив, що Україні доведеться йти на компроміси з РФ

"Навіть якщо ми віримо і сподіваємося, що війна закінчиться в найближчому майбутньому, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, будувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію", - сказав генсек НАТО.

Він пояснив, що військова підтримка є життєво важливою для відсічі російських сил та примусу російського диктатора Володимира Путіна відмовитися від своїх цілей щодо окупації українських земель.

Однак генеральний секретар також припустив, що Україна, можливо, у загальному підсумку, також повинна буде піти на поступки.

"Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів", - сказав він.

Столтенберг сказав, що не закликає Україну йти на поступки зараз, і додав, що "справжній мир" буде досягнутий тоді, коли "Україна переможе".