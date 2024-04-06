Столтенберг допустив, що Україні доведеться йти на компроміси з РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україна, можливо, зрештою повинна буде піти на поступки у війні з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
"Навіть якщо ми віримо і сподіваємося, що війна закінчиться в найближчому майбутньому, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, будувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію", - сказав генсек НАТО.
Він пояснив, що військова підтримка є життєво важливою для відсічі російських сил та примусу російського диктатора Володимира Путіна відмовитися від своїх цілей щодо окупації українських земель.
Однак генеральний секретар також припустив, що Україна, можливо, у загальному підсумку, також повинна буде піти на поступки.
"Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів", - сказав він.
Столтенберг сказав, що не закликає Україну йти на поступки зараз, і додав, що "справжній мир" буде досягнутий тоді, коли "Україна переможе".
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган неодноразово заявляв про те, що хоче бути "посередником" для того, щоб розпочати переговори Росії з Україною.
Нещодавно Ердоган заявив, що його країна продовжує добиватися посередництва між Україною та РФ, а глава МЗС Туреччини сказав про необхідність "припинення вогню".
Сьогодні під час інтерв'ю український президент Володимир Зеленський заявив, що президенту Туреччини необхідно зрозуміти, що його країни буде мало для того, щоб відбулись перемовини між Україною та Росією.
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