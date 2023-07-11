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Столтенберг назвал два условия вступления Украины в НАТО

Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина не сможет стать полноценным членом НАТО, пока продолжается война с Россией.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова во время брифинга.

Как рассказал Столтенберг, сейчас существует два условия относительно будущего членства Украины в Североатлантическом Альянсе.

"Первый уровень - это уровень модернизации учреждений безопасности, обороны, управления, борьба с коррупцией. Это то, чем занимается каждая страна НАТО", - пояснил Столтенберг.

В частности второй касается войны на территории Украины.

"ВСУ показали свои высокие навыки и компетентность и это впечатляет. Но все союзники согласны, что пока война, не время делать Украину полноправным членом Альянса", - отметил генеральный секретарь НАТО.

Также он отметил, что самое важное является то, что у НАТО есть инструменты, которые смогут обеспечить движение нашей страны к будущему членству.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Сегодня, 11 июля, в Вильнюсе начался двухдневный саммит Североатлантического союза. Страны-члены НАТО согласовали пакет из 3 элементов, которые должны приблизить вступление Украины в НАТО, в частности:

Также было опубликовано совместное коммюнике по Украине.

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