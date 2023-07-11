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Столтенберг назвав дві умови вступу України до НАТО

Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна не зможе стати повноцінним членом НАТО доти, доки продовжується війна з Росією.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова під час брифінгу.

Як розповів Столтенберг, наразі існує дві умови щодо майбутнього членства України в Північноатлантичному Альянсі.

"Перший рівень - це рівень модернізації установ безпеки, оборони, управління, боротьба з корупцією. Це те, чим займається кожна країна НАТО", - пояснив Столтенберг.

Зокрема другий стосується війни на території України.

"ЗСУ показали свої високі навички та компетентність і це вражає. Але всі союзники згодні, що поки війна, не час робити Україну повноправним членом Альянсу", - відзначив генеральний секретар НАТО.

Також він відзначив, що найважливіше є те, що у НАТО є інструменти, які зможуть забезпечити рух нашої країни до майбутнього членства.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі розпочався дводенний саміт Північноатлантичного союзу. Країни-члени НАТО узгодили пакет з 3 елементів, які повинні наблизити вступ України до НАТО, зокрема йдеться про:

Також було опубліковано спільне комюніке щодо України.

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