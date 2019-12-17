У сутичках під Радою постраждала ще одна особа

У сутичках під Верховною радою 17 грудня постраждав ще один чоловік. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Станом на 14:00 як мінімум одного протестувальника без свідомості забрала швидка допомога. Попередньо, у потерпілого травма голови. Ще як мінімум один активіст був затриманий поліцією.

На даний момент правоохоронці відтіснили мітингувальників з вулиці Грушевського, сутички припинилися.

Фото: зіткнення під Радою (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція знесла намети протестувальників в ході зіткнень під Верховною радою. Зокрема, правоохоронці пішли штурмом на представників "Національного корпусу" і розібрали два намети в урядовому кварталі.

Також відомо про те, що в результаті сутичок під Радою постраждали журналісти "Громадського" Вікторія Рощина і Олексій Нікулін. Національна поліція також повідомляє про двох постраждалих правоохоронців. Крім того, відомо про одного затриманого.

Як заявили в поліції, силовики зупинили протестувальників і почали проводити з ними профілактичну бесіду, проте демонстранти почали бійку, яка переросла в сутичку.