На Майдані - сутички протестувальників проти відкриття кафе в Будинку профспілок з поліцією

Фото: під Будинком профсоюзів (С14)

Поліція затримала кількох учасників протестів

У Києві на Майдані Незалежності сталися сутички кількох десятків активістів, які протестують проти відкриття кафе швидкого харчування KFC в Будинку профспілок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення С14.

"Затримали за протест проти відкриття KFC в Будинку профспілок на річницю Майдану. Тут, між іншим гинули люди", - йдеться в повідомленні організації.

Протестувальники розмалювали шибки фастфуду KFC і кидали димовухи.

В результаті сутичок з поліцією затримано кількох людей.

Крім того, адвокат Масі Наєм повідомив, що під час здійснення ним адвокатської діяльності на Майдані Незалежності поліція застосувала проти нього газовий балончик, через що він отримав опік очей та обличчя.

"Співробітниками поліції (не патрульної) (було застосовано балончик, - ред.) Удодов Олександр Сергійович, номер жетону 0132928; Бояр Сергій Сергійович, номер жетону 0053541; Ошомок Олександр Валерійович, номер жетону 0133017", - уточнив Наєм.

Адвокат має намір подати в поліцію відповідну заяву.

Фото: під Будинком профспілок на Майдані Незалежності

Про сутички під Будинком профспілок також повідомив у Facebook журналіст Роман Синіцин. Він пише, що поліція застосувала проти активістів сльозогінний газ і кийки.

Продовжується двіж Опубліковано Alex Savich Середа, 21 листопад 2018 р.

Нагадаємо, 21 листопада 2013 року у Києві розпочалися акції протесту після того, як уряд призупинило підготовку до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Акцію, яка отримала назву Євромайдан, підтримали в багатьох містах України. Після розгону Евромайдана в ніч з 29 на 30 листопада протести різко взяли антипрезидентський і антиурядовий характер, в ході якого загинули десятки людей, в тому числі в результаті пожежі в Будинку профспілок.