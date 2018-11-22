Поліція відпустила затриманих на акції під Будинком профспілок активістів

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Протестувальників затримали під час сутичок на мітингу проти відкриття фастфуду KFC

Поліція відпустила активістів, які були затримані під час акції протесту проти відкриття в будівлі Будинку профспілок на Майдані Незалежності фастфуду KFC. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організацію С14.

У організації заявили, що під час сутичок було затримано близько сімох активістів та що побиття зазнали самі активістит, журналісти, а також присутні там народні депутати

Затриманих відвезли у райвідділок на Герцена, 9, де згодом зібрався натовп на їх підтримку та приїхали народні депутати.

Незабаром затриманих відпустили.

Фото: під райвідділком поліції

Нагадаємо, ввечері у середу, 21 листопада, у Києві на Майдані Незалежності сталися сутички з поліцією кількох десятків активістів, які протестували проти відкриття кафе швидкого харчування KFC в Будинку профспілок, у якому під час пожежі під час Революції Гідності загинули люди. Правоохоронці застосували проти протестувальників кийки та сльозогінний газ.