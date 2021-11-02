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Зіткнення атомного підводного човна США в Китайському морі: стала відома причина аварії

Автор: Наталья Скороход

Стала відома причина аварії атомного підводного човна США USS Connecticut (SSN 22) в Південно-Китайському морі. Про це говорять результати розслідування Військово-морських сил США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Згідно з першими результатами розслідування, минулого місяця атомний підводний човен США зіткнувся з підводною горою, якої не було на карті.

USS Connecticut

Вона також додала, що результати розслідування інциденту передані командувачу 7-м флотом віце-адміралу Карлу Томасу.

Нагадаємо, атомний підводний човен США зіткнувся з невідомим об'єктом в Південно-Китайському морі. Ядерна установка не постраждала.

Також повідомлялося, що на борту атомної підкладки США були 11 поранених. При цьому, дві людини отримали більш серйозні пошкодження.

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