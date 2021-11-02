Столкновение атомной подлодки США в Китайском море: стала известна причина крушения

Стала известна причина крушения атомной подводной лодки США USS Connecticut (SSN 22) в Южно-Китайском море. Об этом говорят результаты расследования Военно-морских сил США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Согласно первым результатам расследования, в прошлом месяце атомная подводная лодка США столкнулась с подводной горой, которой не было на карте.

USS Connecticut

Она также добавила, что результаты расследования инцидента переданы командующему 7-м флотом вице-адмиралу Карлу Томасу.