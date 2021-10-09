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Зіткнення атомного підводного човна США з невідомим об'єктом. ЗМІ повідомили про поранених

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США, Субота 09 жовтня 2021 01:11
Зіткнення атомного підводного човна США з невідомим об'єктом. ЗМІ повідомили про поранених Фото: на борту атомного підводного човна США є поранені (en.wikipedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Атомний ударний підводний човен ВМС США USS Connecticut (SSN 22), який зіткнувся з невідомим об'єктом у Південно-Китайському морі, прибув до порту Гуам. На її борту 11 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За словами офіційного представника США, підводний човен повернувся на територію США з 11 пораненими на борту. При цьому дві людини отримали більш серйозні поранення, ніж інші член екіпажу.

"11 людей постраждали, двоє моряків отримали травми середнього ступеня тяжкості, але смертельних травм немає ні в кого",- цитує видання чиновника.

Також повідомляється, що офіційний представник США утрималася від уточнень, чи стався інцидент на великій глибині, пославшись на проблеми "експлуатаційної безпеки". Також вона зазначила, що причина аварії підводного човна ще не встановлена.

Стан підводного човна буде оцінено на Гуамі.

Як відомо, атомний підводний човен США зіткнувся з невідомим об'єктом в Південно-Китайському морі. Ядерна установка не постраждала під час аварії.

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