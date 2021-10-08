ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Атомний підводний човен США зіткнувся з невідомим об'єктом в Південно-Китайському морі

Новость на русском →
П'ятниця 08 жовтня 2021 00:10
Атомний підводний човен США зіткнувся з невідомим об'єктом в Південно-Китайському морі Фото: американський підводний човен зіткнувся з невідомим об'єктом (cpf.navy.mil)
Автор: Артур Родивилов

Атомний ударний підводний човен ВМС США USS Connecticut (SSN 22) (клас Seawolf) зіткнувся з невідомим об'єктом під час занурення в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ніхто з екіпажу не отримав небезпечних для життя травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Тихоокеанського флоту США.

Ядерна силова установка не постраждала. Інцидент стався в Південнокитайському морі.

Як зазначає телеканал, USS Connecticut не стикався з іншим підводним човном. Американська субмарина самостійно повертається в порт.

"Підводний човен USS Connecticut (SSN 22) зіткнувся з об'єктом під час занурення в другій половині дня 2 жовтня в міжнародних водах в Індо-Тихоокеанському регіоні. Небезпечних для життя травм в екіпажу немає", - наголошується в заяві.

Сам підводний човен залишається в безпечному і стабільному стані.

"Ядерній силовій установці та відсіках USS Connecticut не було завдано шкоди, вони залишаються повністю працездатними. Зараз оцінюється ступінь пошкодження інших частин підводного човна", - вказали в прес-службі.

ВМС США розслідують інцидент.

Нагадаємо, у 2020 році на базі Військово-морських сил США в Сан-Дієго (штат Каліфорнія) на десантному кораблі USS Bonhomme Richard сталася пожежа.

Унаслідок пожежі та подальшого вибуху на кораблі постраждали 17 моряків і четверо цивільних.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВМС США
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця