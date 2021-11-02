Зіткнення атомного підводного човна США в Китайському морі: стала відома причина аварії

Стала відома причина аварії атомного підводного човна США USS Connecticut (SSN 22) в Південно-Китайському морі. Про це говорять результати розслідування Військово-морських сил США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Згідно з першими результатами розслідування, минулого місяця атомний підводний човен США зіткнувся з підводною горою, якої не було на карті.

"У ході розслідування встановлено, що військовий корабель США USS Connecticut натрапив на немарковану підводну гору, діючи в міжнародних водах в Індо-Тихоокеанському регіоні", - заявила прес-секретар командувача ВМС США Хейлі Сімс.

Вона також додала, що результати розслідування інциденту передані командувачу 7-м флотом віце-адміралу Карлу Томасу.