Зіткнення атомного підводного човна США в Китайському морі: стала відома причина аварії
Стала відома причина аварії атомного підводного човна США USS Connecticut (SSN 22) в Південно-Китайському морі. Про це говорять результати розслідування Військово-морських сил США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Згідно з першими результатами розслідування, минулого місяця атомний підводний човен США зіткнувся з підводною горою, якої не було на карті.
"У ході розслідування встановлено, що військовий корабель США USS Connecticut натрапив на немарковану підводну гору, діючи в міжнародних водах в Індо-Тихоокеанському регіоні", - заявила прес-секретар командувача ВМС США Хейлі Сімс.
Вона також додала, що результати розслідування інциденту передані командувачу 7-м флотом віце-адміралу Карлу Томасу.
Нагадаємо, атомний підводний човен США зіткнувся з невідомим об'єктом в Південно-Китайському морі. Ядерна установка не постраждала.
Також повідомлялося, що на борту атомної підкладки США були 11 поранених. При цьому, дві людини отримали більш серйозні пошкодження.