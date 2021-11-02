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Столкновение атомной подлодки США в Китайском море: стала известна причина крушения

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США, Вторник 02 ноября 2021 02:06
Столкновение атомной подлодки США в Китайском море: стала известна причина крушения Фото: подводная лодка США столкнулась с горой в Китайском море (en.wikipedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Стала известна причина крушения атомной подводной лодки США USS Connecticut (SSN 22) в Южно-Китайском море. Об этом говорят результаты расследования Военно-морских сил США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Согласно первым результатам расследования, в прошлом месяце атомная подводная лодка США столкнулась с подводной горой, которой не было на карте.

"В ходе расследования установлено, что военный корабль США USS Connecticut натолкнулся на немаркированную подводную гору, действуя в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявила пресс-секретарь командующего ВМС США Хейли Симс.

Она также добавила, что результаты расследования инцидента переданы командующему 7-м флотом вице-адмиралу Карлу Томасу.

Напомним, Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море. Ядерная установка не пострадала.

Также сообщалось, что на борту атомной подложки США были 11 раненых. При этом, два человека получили более серьезные повреждения.

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