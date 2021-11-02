Столкновение атомной подлодки США в Китайском море: стала известна причина крушения
Стала известна причина крушения атомной подводной лодки США USS Connecticut (SSN 22) в Южно-Китайском море. Об этом говорят результаты расследования Военно-морских сил США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Согласно первым результатам расследования, в прошлом месяце атомная подводная лодка США столкнулась с подводной горой, которой не было на карте.
"В ходе расследования установлено, что военный корабль США USS Connecticut натолкнулся на немаркированную подводную гору, действуя в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявила пресс-секретарь командующего ВМС США Хейли Симс.
Она также добавила, что результаты расследования инцидента переданы командующему 7-м флотом вице-адмиралу Карлу Томасу.
Напомним, Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море. Ядерная установка не пострадала.
Также сообщалось, что на борту атомной подложки США были 11 раненых. При этом, два человека получили более серьезные повреждения.