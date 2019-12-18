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Україна погодила безвіз з ще однією країною

Новини » Політика     18.12.2019 - 13:13
Україна погодила безвіз з ще однією країною
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Українці зможуть безвізово подорожувати до Північної Македонії

Україна підписала угоду про безвізовий режим з Північною Македонією на постійній основі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку співробітника Міністерства закордонних справ України Андрія Зайця в Twitter.

Як повідомляється, Київ та Скоп'є підписали угоду про скасування короткострокових та довгострокових імміграційних віз та узгодили безвізовий режим на постійній основі.

Україна погодила безвіз з ще однією країною

Передбачається, що громадяни України та Північної Македонії зможуть здійснювати безвізові поїздки за біометричним паспортом до 90 днів протягом 180 днів. Також скасовуються довгострокові візи на перебування понад 90 днів з метою навчання, працевлаштування, возз'єднання сім'ї та імміграції. Громадяни отримають змогу безкоштовно оформлювати інші категорії довгострокових віз.

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, що з 2010 по 2019 рік, за даними міграційної служби, з України виїхали 4 мільйони громадян. Він додав, що міграція носить циклічний характер та постійно зростає. Однак, за його словами, безвіз з Євросоюзом не вплинув суттєво на ці показники.

Також РБК-Україна писало, що Україна та Маршалові острови підписали угоду про спрошення візового режиму між країнами. Угода була підписана тимчасовим повіреним у справах України в США Андрієм Ваневським і послом Маршаллових островів в США Джеральдом Закіосом.

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